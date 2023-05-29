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مع إتاحة دليل السلامة الإرشادي

النقل تلزم سائقي حافلات الحجاج بتطبيق اشتراطات السلامة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
النقل تلزم سائقي حافلات الحجاج بتطبيق اشتراطات السلامة
المواطن - واس

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شددت الهيئة العامة للنقل على أهمية التزام الناقلين في نشاط النقل بالحافلات باشتراطات السلامة ومعايير الجودة في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم لمناسكهم، ولضمان تنقلهم بكل يسر وطمأنينة.

دليل إرشادي

وأتاحت الهيئة من خلال الدليل الإرشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والمتوفر على موقعها الإلكتروني: (هنا) إمكانية التعرف على متطلبات ممارسة النشاط، لاسيما نشاط النقل المتخصص والذي يتضمن مواسم الحج والعمرة، كما يحتوي الدليل الإرشادي معلومات مهمة كبطاقة التشغيل والعمر التشغيلي للحافلة، وخطوات إصدار الترخيص عبر بوابة نقل.

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شروط السلامة

كما تتيح دليل السلامة الإرشادي لسائقي الحافلات والذي ينبثق من لوائـح وأنظمـة الهيئـة العامـة للنقـل ولوائـح وأنظمـة الجهـات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، ووفقًا للمعايير العالمية لسائقي الحافـلات؛ بهدف مساعدتهم علـى معرفـة متطلبـات السلامة العامـة لقائـدي الحافلات بغرض استرشادي وتوعوي؛ كما يهدف إلى بعض شـروط السـلامة الواجب توافرهـا واتباعهـا فـي حال مزاولـــة النشاط، ويتضمن الدليل اشتراطات عامة للسائق وكذلك مهارات للسائق وإرشادات للسائق للتحكم بالحافلة وإرشادات للسائق للتأكد من سلامة الركاب والتخطيط والمراقبة أثناء القيادة وكذلك نصائح عامة للسائق والحقوق المتعلقة بالسائقين.

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