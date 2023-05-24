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لا يزال لدينا بعض المسائل العالقة

النواب الأمريكي: حققنا بعض التقدم في مفاوضات سقف الدين العام

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٦ مساءً
النواب الأمريكي: حققنا بعض التقدم في مفاوضات سقف الدين العام
المواطن - فريق التحرير

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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن المفاوضات بشأن سقف الدين العام حققت بعض التقدم.

مسائل عالقة

وأضاف كيفن مكارثي: لا يزال لدينا بعض المسائل العالقة، ونريد التأكد من أننا سنحصل على الاتفاق الصحيح.

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وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قد أكد أن المفاوضات بشأن الدين العام ما زالت مثمرة.

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زيادة الإنفاق

وأردف مكارثي، أن الديمقراطيين يحملون مسؤولية زيادة الإنفاق، بينما الدين العام يفوق حجم الاقتصاد بنحو 20%.

وتابع أنه لا يمكن زيادة سقف الدين في العام المقبل، مضيفًا: “لا يمكن لوم الجمهوريين بسبب الخلافات حول الدين العام”.

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