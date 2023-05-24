بقايا حيوانات بحرية مفترسة على قمة إيفرست نجم تشيلسي مطلوب في دوري روشن النواب الأمريكي: حققنا بعض التقدم في مفاوضات سقف الدين العام بانيجا يغيب عن مباراة الشباب والتعاون علي وريانة يجريان اتصالًا لاسلكيًّا من الفضاء مع الطلاب فيسبوك تبدأ الجولة الأخيرة من التسريح الجماعي للموظفين نجم الهلال يقترب من الدوري الإماراتي شقيق رئيس هيئة حقوق الإنسان في ذمة الله تايلاندية تعثر على كنز ثمين داخل وجبة عشاء أوروجواي تدعم ترشيح الرياض لاستضافة إكسبو 2030
أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن المفاوضات بشأن سقف الدين العام حققت بعض التقدم.
وأضاف كيفن مكارثي: لا يزال لدينا بعض المسائل العالقة، ونريد التأكد من أننا سنحصل على الاتفاق الصحيح.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قد أكد أن المفاوضات بشأن الدين العام ما زالت مثمرة.
وأردف مكارثي، أن الديمقراطيين يحملون مسؤولية زيادة الإنفاق، بينما الدين العام يفوق حجم الاقتصاد بنحو 20%.
وتابع أنه لا يمكن زيادة سقف الدين في العام المقبل، مضيفًا: “لا يمكن لوم الجمهوريين بسبب الخلافات حول الدين العام”.