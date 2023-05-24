النواب الأمريكي: حققنا بعض التقدم في مفاوضات سقف الدين العام

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، أن المفاوضات بشأن سقف الدين العام حققت بعض التقدم.

مسائل عالقة

وأضاف كيفن مكارثي: لا يزال لدينا بعض المسائل العالقة، ونريد التأكد من أننا سنحصل على الاتفاق الصحيح.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، قد أكد أن المفاوضات بشأن الدين العام ما زالت مثمرة.

زيادة الإنفاق

وأردف مكارثي، أن الديمقراطيين يحملون مسؤولية زيادة الإنفاق، بينما الدين العام يفوق حجم الاقتصاد بنحو 20%.

وتابع أنه لا يمكن زيادة سقف الدين في العام المقبل، مضيفًا: “لا يمكن لوم الجمهوريين بسبب الخلافات حول الدين العام”.