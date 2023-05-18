النواب الأمريكي يتوقع انفراجة بشأن سقف الدين

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أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم الخميس، أنه يتوقع تحقيق انفراجة في المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين العام بشكل يتيح للولايات المتحدة تفادي التخلف عن سداد ديونها.
وكانت وزارة الخزانة قد حذرت من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لدفع فواتيرها مما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين الاثنين: إن الولايات المتحدة قد تبدأ بالتخلف عن سداد ديونها “ربما في وقت مبكر اعتبارًا من الأول من يونيو”، بينما توقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يحدث ذلك في منتصف يونيو.
وقال مكارثي الخميس: “لم نصل إلى ذلك بعد… ولم نتفق على أي شيء حتى الآن، ولكن أرى الطريق الذي يمكننا من خلاله التوصل إلى اتفاق”.
وأضاف: “أعتقد أن لدينا الأساس الآن والجميع يعمل بجد” لتحقيق ذلك.
وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن وزعماء الكونجرس، من بينهم مكارثي، جولتين من المحادثات المباشرة.
ويحتاج أي اتفاق للتصويت عليه في مجلس النواب ذي الغالبية الجمهورية ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، قبل الموعد النهائي. وقدر مكارثي أن مجلس النواب بحاجة إلى أربعة أيام بينما يحتاج مجلس الشيوخ الى سبعة أيام لإقرار مشروع القانون.
وقال: “لطالما قلت من قبل إن من المهم محاولة التوصل إلى اتفاق- خصوصًا من حيث المبدأ- في وقت ما في نهاية هذا الأسبوع”.
وينقسم الديمقراطيون والجمهوريون بشكل حاد حول هذه المسألة.