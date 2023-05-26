Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قبل مخاطر عجز الولايات المتحدة عن السداد

النواب الأمريكي يحرز تقدمًا في مفاوضات سقف الدين

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
النواب الأمريكي يحرز تقدمًا في مفاوضات سقف الدين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، بأن المفاوضات بشأن سقف الدين الأمريكي قد استؤنفت، مع امتداد المفاوضات إلى الأيام الأخيرة قبل مخاطر عجز الولايات المتحدة عن السداد.

تقدم في المفاوضات

وقال مكارثي للصحفيين، لدى دخوله مبنى الكونجرس، بعد نزهة صباحية بالدراجة مع كبير ممثلي التفاوض، النائب الجمهوري جاريت جريفيز: “أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا أمس الخميس، أريد أن نحقق تقدمًا مرة أخرى اليوم الجمعة”، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

قد يهمّك أيضاً
جستنيه: نونو سانتو ينتظر التتويج الثاني وكتابة التاريخ

جستنيه: نونو سانتو ينتظر التتويج الثاني وكتابة التاريخ

علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم

علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم

ولفت مكارثي إلى أنه لم يتحدث إلى الرئيس جو بايدن خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وكان قد ألمح خلال الأيام الماضية العديدة، أنه يتم ببطء الاقتراب من التوصل لاتفاق.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد

وظائف شاغرة عبر برنامج العمل عن بعد

خالد البلطان يعلن عدم استمراره في رئاسة الشباب

خالد البلطان يعلن عدم استمراره في رئاسة الشباب

ومع ذلك، يخاطر الكونجرس بعدم تمرير اتفاق نهائي قبل الأول من يونيو، وهو اليوم الذي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: إن الولايات المتحدة قد تعجز عنده عن سداد فواتيرها، لنفاد ما لديها من سيولة نقدية.

خيارات أخرى

وبحسب بلومبرغ، يستكشف النواب خيارات أخرى، في ظل أنه لم يتبقَّ سوى أقل من أسبوع على ذلك الموعد، وعلى خلفية تهديد سيناتور جمهوري واحد على الأقل بربط أي مشروعات قوانين بعراقيل إجرائية ستستغرق أيامًا على حلها.

وأفاد أحد المعاونين الجمهوريين اليوم الجمعة، بأن إحدى مثل هذه الخطوات سيكون إجراء قصير الأجل، يسمح لوزارة الخزانة بإصدار ما يكفي من دين لتغطية أيام قليلة من التزامات السداد، وذلك أثناء العمل على اتفاق عبر العملية التشريعية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة