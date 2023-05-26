النواب الأمريكي يحرز تقدمًا في مفاوضات سقف الدين

كشف رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، بأن المفاوضات بشأن سقف الدين الأمريكي قد استؤنفت، مع امتداد المفاوضات إلى الأيام الأخيرة قبل مخاطر عجز الولايات المتحدة عن السداد.

تقدم في المفاوضات

وقال مكارثي للصحفيين، لدى دخوله مبنى الكونجرس، بعد نزهة صباحية بالدراجة مع كبير ممثلي التفاوض، النائب الجمهوري جاريت جريفيز: “أعتقد أننا أحرزنا تقدمًا أمس الخميس، أريد أن نحقق تقدمًا مرة أخرى اليوم الجمعة”، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء.

ولفت مكارثي إلى أنه لم يتحدث إلى الرئيس جو بايدن خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة. وكان قد ألمح خلال الأيام الماضية العديدة، أنه يتم ببطء الاقتراب من التوصل لاتفاق.

ومع ذلك، يخاطر الكونجرس بعدم تمرير اتفاق نهائي قبل الأول من يونيو، وهو اليوم الذي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين: إن الولايات المتحدة قد تعجز عنده عن سداد فواتيرها، لنفاد ما لديها من سيولة نقدية.

خيارات أخرى

وبحسب بلومبرغ، يستكشف النواب خيارات أخرى، في ظل أنه لم يتبقَّ سوى أقل من أسبوع على ذلك الموعد، وعلى خلفية تهديد سيناتور جمهوري واحد على الأقل بربط أي مشروعات قوانين بعراقيل إجرائية ستستغرق أيامًا على حلها.

وأفاد أحد المعاونين الجمهوريين اليوم الجمعة، بأن إحدى مثل هذه الخطوات سيكون إجراء قصير الأجل، يسمح لوزارة الخزانة بإصدار ما يكفي من دين لتغطية أيام قليلة من التزامات السداد، وذلك أثناء العمل على اتفاق عبر العملية التشريعية.