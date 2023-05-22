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يمكننا التوصل لاتفاق الليلة أو غداً

النواب الأمريكي ينفي التوصل لاتفاق حول محادثات سقف الدين

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
النواب الأمريكي ينفي التوصل لاتفاق حول محادثات سقف الدين
المواطن - فريق التحرير

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قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، يجب التوصل إلى اتفاق حول سقف الديون هذا الأسبوع لتمريره من خلال الكونجرس قبل 1 يونيو

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وتابع كيفن مكارثي، لم يتم الاتفاق على أي شيء في المفاوضات مع بايدن بشأن سقف الديون الأمريكية.

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