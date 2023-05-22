النواب الأمريكي ينفي التوصل لاتفاق حول محادثات سقف الدين

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، يجب التوصل إلى اتفاق حول سقف الديون هذا الأسبوع لتمريره من خلال الكونجرس قبل 1 يونيو

الليلة أو غداً

وتابع كيفن مكارثي، لم يتم الاتفاق على أي شيء في المفاوضات مع بايدن بشأن سقف الديون الأمريكية.

وأردف رئيس مجلس النواب الأمريكي، يمكننا التوصل لاتفاق الليلة أو غداً

واسترسل مكارثي: المحادثات بشأن سقف الدين وصلت إلى نقطة حساسة.