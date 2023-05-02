وظائف إدارية شاغرة بفروع المراعي وظائف شاغرة في فروع مراكز عبور وظائف شاغرة في الرقيب التجارية النيابة العامة تقر قواعد أعمال ملازمي التحقيق بعد تحديثها عمليات نقاط البيع تسجل 10.3 مليار ريال في أسبوع اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية لقطات لمغادرة رعايا باكستان قاعدة الملك عبدالله لبلادهم وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وقف التصعيد بالسودان الأسهم السعودية تغلق منخفضة 5 مخالفين في قبضة الأمن لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص
أقرّ مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق.
وتأتي القواعد المحدثة في شكل نصوص محوكمة تسهم في تنظيم وتطوير أعمال ملازمي التحقيق، حيث اشتملت على بيان الواجبات والحقوق المنوطة في هذه المرتبة المهمة من دورة الحياة الوظيفية على سلك أعضاء النيابة العامة، كما بينت أوجه رفع كفاءة وقدرات وجدارة ملازمي التحقيق بما يتلاءم في الاختصاصات الموكلة لهم , بالإضافة إلى معايير تقييم أعمال الملازمين ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات والمتابعة والرقابة والمساءلة.
الجدير بالذكر أن تحديث هذه القواعد جاء في صدد حوكمة النيابة العامة لكافة آليات أعمالها والتحديث المستمر والدائم لذلك.