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تأتي في شكل نصوص محوكمة

النيابة العامة تقر قواعد أعمال ملازمي التحقيق بعد تحديثها

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٣ مساءً
النيابة العامة تقر قواعد أعمال ملازمي التحقيق بعد تحديثها
المواطن - واس

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أقرّ مجلس النيابة العامة برئاسة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، تحديث قواعد أعمال ملازمي التحقيق.

نصوص محوكمة

وتأتي القواعد المحدثة في شكل نصوص محوكمة تسهم في تنظيم وتطوير أعمال ملازمي التحقيق، حيث اشتملت على بيان الواجبات والحقوق المنوطة في هذه المرتبة المهمة من دورة الحياة الوظيفية على سلك أعضاء النيابة العامة، كما بينت أوجه رفع كفاءة وقدرات وجدارة ملازمي التحقيق بما يتلاءم في الاختصاصات الموكلة لهم , بالإضافة إلى معايير تقييم أعمال الملازمين ومؤشرات قياس الأداء والمخرجات والمتابعة والرقابة والمساءلة.

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الجدير بالذكر أن تحديث هذه القواعد جاء في صدد حوكمة النيابة العامة لكافة آليات أعمالها والتحديث المستمر والدائم لذلك.

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