النيابة العامة: لن نتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات

أكدت النيابة العامة، عدم تساهلها في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات، مشددة على أن المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة.

لا تساهل

وقالت النيابة العامة في إنفوجراف صادر عنها، إنها لن تتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية بكافة أوصافها الإجرامية أينما ارتكبت، طالما امتدت آثارها أو نتائجها إلى إقليم المملكة.

استهداف مروجي المخدرات

وكان صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، توعد في وقت سابق، مروجي ومهربي المخدرات باستهدافهم وإلقاء القبض عليهم، وذلك وسط الحملات الأمنية المكثفة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة المخدرات.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.