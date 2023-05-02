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تصدر خبر وفاته مواقع التواصل الاجتماعي

النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة
المواطن - فريق التحرير

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تصدر خبر وفاة الفنان المصري مصطفى درويش مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما صرحت النيابة العامة بالجيزة في مصر، بدفن جثمان الفنان الراحل مصطفى درويش، حيث توفي داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي بسبب تعرضه لآلام في عضلة القلب.

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات أن مصطفى درويش دخل المستشفى وأودع بقسم الطوارئ في حالة حرجة، ولم يمكث سوى دقائق معدودة داخل قسم الطوارئ، حتى توقفت عضلة القلب تماما، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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وقررت النيابة انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن في مقابر العائلة بمنطقة الواحات البحرية بأكتوبر.

رسالة ما قبل الوفاة

وتناقل عدد كبير من المصريين منشورًا للفنان الراحل، حيث كتب قبل ساعات من وفاته أنه يعاني من الأرق ولا يستطيع النوم، كما أنه كتب وصيته لأخواته قبل وفاته.

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