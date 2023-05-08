النيابة: عقوبات رادعة لكل من نشر تعاطي المخدرات أو سهل التعامل بها

أكدت النيابة العامة، أن المخدرات تعد آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة، محذرةً مروجيها من عقوبات رادعة.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر موقع تويتر: يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كل من نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أو الشبكة المعلوماتية، تعاطي المخدرات، والمؤثرات العقلية، أو تسهيل التعامل بها، وسيعاقب عقوبات رادعة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع الحملة الكبرى التي أطلقتها الجهات الأمنية “بالمرصاد” لملاحقة مروجي ومهربي المخدرات في المملكة؛ حرصًا على مستقبل الشباب والمجتمع.