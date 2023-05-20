الهلاليون: صالح النعيمة أفضل قائد

أشادت الجماهير الهلالية، بنجم الفريق والمنتخب السعودي الأول السابق، صالح النعيمة، مؤكدة أنه أفضل قائد ويمتلك كاريزما.

القائد الأفضل

وطرح اليوتيوبر جوكر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تساؤلًا، وقال: “من وجهة نظرك.. من هو أفضل لاعب محلي حمل شارة الكابتنة ويمتلك كاريزما.. القائد بعيد عن مسألة إمكانياته كلاعب؟!”.

الجماهير تختار صالح النعيمة

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة جوكر، وجاءت معظم الاختيارات لصالح النعيمة، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم السبت، وقال خالد بن عبدالله: “كاريزما القيادة خُلقت لـ النعيمة”.

وكتب عبدالعزيز العمران: “بالتأكيد الامبراطور الكبير وكابتن منتخب العرب ومنتخب آسيا.. النعيمة يغرد خارج السرب”، وعلق أبو ركان قائلًا: ” طبعًا النعيمة“، وقال أبو ناصر: “النعيمة وكفى..”.

وعلق جعفر الدغيلبي قائلًا: “صالح النعيمة ما فيها كلام”، وكتب إبراهيم العبدالله: “الكابتن النعيمة.. كابتن منتخب العرب وكما سابقًا صرح الكابتن عبدالجواد، أنه أفضل قائد داخل الميدان.. هيبة وشخصية، كاريزما، قيادة وروح عالية”.

وأضاف فهد عبدالله الجهني: “صالح النعيمة كابت الهلال والسعودية ومنتخب العرب.. قوة افتكاك وهيبة قائد”، وعلق مشعل العنزي، قائلًا: “النعيمة من قوة شخصيته تحس إنه أبو اللاعبين”.

ويملك النعيمة مسيرة مميزة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث توج معه بالعديد من البطولات، ومنها؛ الدوري السعودي 5 مرات، كأس الملك 4 مرات، كأس آسيا مرتين، كأس الاتحاد مرتين وكأس الخليج مرة.