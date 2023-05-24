الهلال الأكثر استحواذًا في الجولة الـ28

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني إيميليانو دياز، أداء مميزًا ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، لتصدر قائمة مميزة.

الهلال يتصدر القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الهلال في الصدارة بنسبة 77%، وذلك على الرغم من خسارته ضد العدالة بثنائية نظيفة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بنسبة وصلت إلى 62.1%، يليه الفيحاء بنسبة بلغت 61.8%، ثم الفتح بنسبة 60.6%، يليه أبها بـ55.8%.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ28، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ66 نقطة، ثم النصر برصيد 63 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، بالتساوي مع الهلال.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ42 نقطة، ثم ضمك بـ35 نقطة، يليه الطائي برصيد 34 نقطة، الرائد 33 نقطة، بالتساوي مع الاتفاق وأبها.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن الوحدة، ثم الخليج برصيد 27 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ19 نقطة.