الهلال الأكثر تتويجًا في ملعب الجوهرة

انفرد الهلال بالرقم القياسي لأكثر الفرق تتويجًا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بعد الفوز بلقب كأس الملك.

الفوز بكأس الملك

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس، ونجح فرسان مكة في التقدم بالشوط الأول عن طريق عبدالكريم يودا، وكاد أن يتوج باللقب، قبل أن يتمكن علي البليهي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 99.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح الزعيم في الفوز بلقب كأس الملك بركلات الترجيح بنتيجة 7\6.

الهلال أكثر المتوجين

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عدد بطولاته في الجوهرة إلى 3 بطولات، كما أصبح أكثر ناد يخوض نهائيات في الملعب إلى 4 مباريات، منذ افتتاحه في عام 2014.

وبدأ الزعيم مسيرة النهائيات على ملعب الجوهرة المشعة، بالفوز على النصر في نهائي كأس الملك 2015 بركلات الترجيح، قبل أن يتغلب على الأهلي بنتيجة 3\2 في نهائي البطولة ذاتها موسم 2017.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب الجوهرة العام الماضي، حيث واجه الفيحاء في نهائي كأس الملك، وخسر اللقب بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1\1، قبل أن يتوج بالبطولة بالأمس.

ونجحت 6 أندية في التتويج بالألقاب على ملعب الجوهرة المشعة في بطولات الكؤوس، وهي؛ الهلال برصيد 3 مرات، وبطولة واحدة لكل من؛ الشباب، الأهلي، الاتحاد، النصر والفيحاء.