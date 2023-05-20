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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال الأكثر تمريرًا بعد الجولة الـ27

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
الهلال الأكثر تمريرًا بعد الجولة الـ27
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة قائمة الأكثر تمريرًا.

الهلال في صدارة القائمة

ويتصدر نادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز قائمة أكثر الفرق تمريرًا في دوري روشن السعودي، حيث قام بـ15 ألف و815 تمريرة، وذلك بعد مرور 27 جولة.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني بـ13 ألفاً و938 تمريرة، يليه الشباب برصيد 13 ألفاً و492 تمريرة، ثم الفتح بـ12 ألف و406 تمريرات، وحل التعاون خامسًا بـ12 ألفاً و178 تمريرة.

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النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ27، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ50 نقطة.

الاتحاد ضد أبها
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة.

الباطن في دوري روشن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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