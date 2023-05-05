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في إياب نهائي دوري الأبطال

الهلال بالطقم الأزرق أمام أوراوا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٩ صباحاً
الهلال بالطقم الأزرق أمام أوراوا
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل الصراع القوي بينهما لتحقيق الفوز.

الهلال بالأزرق

وعُقد، اليوم الجمعة، الاجتماع الفني الخاص مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز، وتقرر أن يرتدي الزعيم الطقم الأزرق بالكامل، على أن يظهر الفريق الياباني بالطقم الأحمر.

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الهلال وأوراوا
طقم الفريقين – المصدر @Alhilal_FC

ويحل الزعيم ضيفًا على أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

الهلال في نهائي آسيا
طقم الفريق أمام أوراوا – المصدر @Alhilal_FC

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

سجل مميز بالأدوار الإقصائية

ويتطلع الزعيم لمواصلة تألقه في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، حيث يملك سجلًا مميزًا خلال آخر 16 مباراة، بعدما نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر مرتين فقط، وتعادل في مثلهما.

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