الهلال بالطقم الأزرق أمام أوراوا

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، في ظل الصراع القوي بينهما لتحقيق الفوز.
وعُقد، اليوم الجمعة، الاجتماع الفني الخاص مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز، وتقرر أن يرتدي الزعيم الطقم الأزرق بالكامل، على أن يظهر الفريق الياباني بالطقم الأحمر.
ويحل الزعيم ضيفًا على أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.
ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.
ويتطلع الزعيم لمواصلة تألقه في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا، حيث يملك سجلًا مميزًا خلال آخر 16 مباراة، بعدما نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وخسر مرتين فقط، وتعادل في مثلهما.