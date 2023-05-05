الهلال جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، تحضيراته الميدانية لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الهلال يُنهي استعداداته

وانطلقت الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتطبيق عدد من التدريبات اللياقية، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.

وشرح رامو دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتدريبات فنية متنوعة، وتطبيق الجمل المتوقعة تنفيذها في مباراة الغد ضد أوراوا.

نهائي أبطال آسيا

ويلعب الهلال ضد أوراوا على ملعب “سايتاما 2002″، يوم غد السبت، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويسعى الزعيم بقيادة دياز لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز غدًا.