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الهلال جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٥ مساءً
الهلال جاهز لنهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، تحضيراته الميدانية لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الهلال يُنهي استعداداته

وانطلقت الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، بتطبيق عدد من التدريبات اللياقية، وسط متابعة من رئيس مجلس إدارة النادي، فهد بن نافل.

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الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

وشرح رامو دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بتدريبات فنية متنوعة، وتطبيق الجمل المتوقعة تنفيذها في مباراة الغد ضد أوراوا.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

نهائي أبطال آسيا

ويلعب الهلال ضد أوراوا على ملعب “سايتاما 2002″، يوم غد السبت، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، علمًا بأن مواجهة الإياب التي أُقيمت في العاصمة الرياض قد انتهت بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويسعى الزعيم بقيادة دياز لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، فيما يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز غدًا.

الهلال وأوراوا - موعد مباراة الهلال وأوراوا
جانب من مباراة الذهاب – المصدر @Alhilal_FC

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