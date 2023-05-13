Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد فوزه بلقب كأس الملك

الهلال لا يغيب عن منصات التتويج منذ 2015

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢١ مساءً
الهلال لا يغيب عن منصات التتويج منذ 2015
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تألقه، وحافظ على عادته بالتتويج بالبطولات خلال الـ9 سنوات الماضية، وذلك بعد حصده لكأس الملك بركلات الترجيح على حساب الوحدة.

الهلال يتوج بالبطولات

ويُعد العام هو التاسع على التوالي الذي يشهد صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى منصات التتويج، حيث إنه نجح في الحصول على بطولة واحدة سنويًا على الأقل منذ عام 2015.

قد يهمّك أيضاً
الهلال لا يغيب عن منصات التتويج منذ 2015

الهلال لا يغيب عن منصات التتويج منذ 2015

طريق الهلال والوحدة لنهائي كأس الملك

طريق الهلال والوحدة لنهائي كأس الملك

وكان هذا الإنجاز مهددًا بالانقطاع هذا الموسم، بعد ضياع لقبي كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى صعوبة منافسته على لقب دوري روشن السعودي، قبل أن ينقذ موسمه بالتتويج بلقب كأس الملك.

قد يهمّك أيضاً
جوجل تتيح رسميًّا روبوت الدردشة Bard للجميع

جوجل تتيح رسميًّا روبوت الدردشة Bard للجميع

الأطباء يحذرون من خدمة سناب شات الجديدة

الأطباء يحذرون من خدمة سناب شات الجديدة

نادي الهلال
جانب من تتويج الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

ألقاب آخر 9 أعوام

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطولتي كأس السوبر السعودي وكاس الملك في 2015، وتوج بكأس ولي العهد عام 2016، قبل أن يفوز ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في عام 2017.

الهلال بطل كأس الملك
جانب من تتويج الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وتوج الزعيم بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي في عام 2018، وحصد دوري أبطال آسيا عام 2019، وفاز ببطولتين في 2020، وهي؛ دوري المحترفين وكأس الملك.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقبي دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا في عام 2021، وحصد كأس السوبر السعودي ودوري المحترفين في 2022، قبل أن يتوج بكأس الملك عام 2023.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم