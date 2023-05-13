الهلال لا يغيب عن منصات التتويج منذ 2015

استمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تألقه، وحافظ على عادته بالتتويج بالبطولات خلال الـ9 سنوات الماضية، وذلك بعد حصده لكأس الملك بركلات الترجيح على حساب الوحدة.

الهلال يتوج بالبطولات

ويُعد العام هو التاسع على التوالي الذي يشهد صعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى منصات التتويج، حيث إنه نجح في الحصول على بطولة واحدة سنويًا على الأقل منذ عام 2015.

وكان هذا الإنجاز مهددًا بالانقطاع هذا الموسم، بعد ضياع لقبي كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى صعوبة منافسته على لقب دوري روشن السعودي، قبل أن ينقذ موسمه بالتتويج بلقب كأس الملك.

ألقاب آخر 9 أعوام

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطولتي كأس السوبر السعودي وكاس الملك في 2015، وتوج بكأس ولي العهد عام 2016، قبل أن يفوز ببطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك في عام 2017.

وتوج الزعيم بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي في عام 2018، وحصد دوري أبطال آسيا عام 2019، وفاز ببطولتين في 2020، وهي؛ دوري المحترفين وكأس الملك.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التتويج بلقبي دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا في عام 2021، وحصد كأس السوبر السعودي ودوري المحترفين في 2022، قبل أن يتوج بكأس الملك عام 2023.