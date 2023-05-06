الهلال وأوراوا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول الجماهير: الهلال يستحق ركلة جزاء ضد أوراوا التحول الوطني يسهم في مشاركة المرأة بنسبة 34.7 % في سوق العمل الدعم السريع تتهم الجيش السوداني بإطلاق النار على سيارة السفير التركي الشرطة تحقق مع بوريس جونسون بسبب مقطع مثير للجدل إجلاء 13 ألف كندي بسبب خروج الحرائق عن السيطرة مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة مودريتش يحسم مستقبله في الموسم الجديد غائبون عن تتويج الملك تشارلز أبرزهم بايدن وزير الرياضة للاعبي الهلال: فالكم الكأس
انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وبدأت مباراة الهلال وأوراوا المقامة على استاد سايتاما 2002 بشكل سريع، ونجح الزعيم في فرض سيطرته على اللعب منذ الدقائق الأولى، أملًا في هز الشباك مبكرًا.
وتدخل حارس المرمى مع عبدالله الحمدان، ليُطالب لاعبو الزعيم بالحصول على ركلة جزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب شيئاً، ليواصل الأزرق الضغط بقوة.
وتدخل لاعب الفريق الياباني على عبدالله الحمدان، وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء، ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب، وهدد ميشيل ديلغادو المرمى، وواصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السيطرة.
وجاءت أخطر فرص أوراوا عند الدقيقة 30، إلا أن تسديدة كوروكي الخطيرة مرت خارج المرمى، وكاد محمد كنو أن يهز الشباك بتسديدة صاروخية، ولكنها ذهبت أعلى العارضة عند الدقيقة 34 من أحداث مباراة الهلال وأوراوا.
وخطف أندريه كاريلو الكرة بشكل مميز عند الدقيقة 36، وراوغ أكثر من لاعب، قبل أن يُعرقله نجم أوراوا، ليمنحه الحكم بطاقة صفراء، قبل أن يطلق اللاعب البيروفي تسديدة قوية، ولكن الحارس تصدى لها عند الدقيقة 40.
واستمرت المحاولات من الزعيم، وسط دفاع قوي من الفريق الياباني، كما أهدر اللاعبون العديد من الفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال وأوراوا بالتعادل بدون أهداف.