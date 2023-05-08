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يحصل كل ناد على دعم 7 ملايين ريال

الهلال والشباب والاتفاق بالفئة الأولى في تقييم الحوكمة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
الهلال والشباب والاتفاق بالفئة الأولى في تقييم الحوكمة
المواطن - فريق التحرير

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كشف فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2022-2023، وجاءت أندية الهلال، الشباب والاتفاق في الفئة الأولى.

الهلال والشباب والاتفاق بالتقييم

وأعلن حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

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الهلال والشباب والاتفاق بالتقييم
الهلال في تصنيف الفئة الأولى – المصدر @gsaksa

وجاء الهلال، الشباب والاتفاق ضمن الفئة الأولى، والتي تكفل لهم الحصول على دعم بـ7 ملايين ريال، وضمت الفئة الثانية أندية الفيحاء، الفيصلي، التعاون، الحزم، الفتح والنصر، ليحصل كل منهما على 5 ملايين و750 ألف ريال.

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تقييم الحوكمة
تصنيف الفئة الثانية – المصدر @gsaksa

ويتواجد ضمن أندية الفئة الثالثة كل من؛ أبها، الاتحاد، الرياض، القادسية، الخليج، العدالة، الرائد، الباطن، الطائي، ضمك، الأهلي والوحدة، ليحصل كل منهما على دعم مستحق بقيمة 5 ملايين ريال.

تقييم الحوكمة
تصنيف الفئة الثالثة – المصدر @gsaksa

تقييم الحوكمة

ويجرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكم والرقابة، والإدارة الماليّة، والأنشطة التسويقية والفعاليات.

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