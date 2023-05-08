الهلال والشباب والاتفاق بالفئة الأولى في تقييم الحوكمة

كشف فريق استراتيجية دعم الأندية الرياضية في وزارة الرياضة، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة للربع الثالث من الموسم الرياضي 2022-2023، وجاءت أندية الهلال، الشباب والاتفاق في الفئة الأولى.

الهلال والشباب والاتفاق بالتقييم

وأعلن حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، عن نتائج تقييم مبادرة الحوكمة لأندية دوري روشن السعودي ودوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وجاء الهلال، الشباب والاتفاق ضمن الفئة الأولى، والتي تكفل لهم الحصول على دعم بـ7 ملايين ريال، وضمت الفئة الثانية أندية الفيحاء، الفيصلي، التعاون، الحزم، الفتح والنصر، ليحصل كل منهما على 5 ملايين و750 ألف ريال.

ويتواجد ضمن أندية الفئة الثالثة كل من؛ أبها، الاتحاد، الرياض، القادسية، الخليج، العدالة، الرائد، الباطن، الطائي، ضمك، الأهلي والوحدة، ليحصل كل منهما على دعم مستحق بقيمة 5 ملايين ريال.

تقييم الحوكمة

ويجرى تقييم الحوكمة في هذه الأندية وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالاستراتيجيّة والقيادة، والإدارة والتشغيل، والالتزام والتحكم والرقابة، والإدارة الماليّة، والأنشطة التسويقية والفعاليات.