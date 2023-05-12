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ذهب فريقا الهلال والوحدة إلى شوطين إضافيين، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1 في نهائي كأس الملك.
وبدأ فرسان مكة المباراة ضاغطين هجوميًّا بكل قوة، حيث أهدر فرسان مكة ما يقرب من 4 فرص تهديفية حقيقية لإحراز الهدف الأول، حتى نجح الفرنسي عبدالكريم يودا ومن تصويبة قوية، في إحراز الهدف الأول في شباك الهلال بالدقيقة الـ35 بعدما خدعت التصويبة، الحارس عبدالله المعيوف.
⚽️ هدف #الوحدة الأول عن طريق عبدالكريم يودا
مشاري القرني🎙
الهلال 0 × 1 الوحدة#أغلى_الكؤوس #الهلال_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/nroilSHFqgقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2023