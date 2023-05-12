ذهب فريقا الهلال والوحدة إلى شوطين إضافيين، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بنتيجة 1/ 1 في نهائي كأس الملك.

هدف ثمين لـ الوحدة

وبدأ فرسان مكة المباراة ضاغطين هجوميًّا بكل قوة، حيث أهدر فرسان مكة ما يقرب من 4 فرص تهديفية حقيقية لإحراز الهدف الأول، حتى نجح الفرنسي عبدالكريم يودا ومن تصويبة قوية، في إحراز الهدف الأول في شباك الهلال بالدقيقة الـ35 بعدما خدعت التصويبة، الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني، حاول فرسان مكة على فترات إضافة الهدف الثاني، بينما هاجم الهلال بكل قوته لتسجيل هدف التعادل والذهاب بالمباراة إلى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح ولكن دون جدوى في ظل تألق كبير من الحارس المغربي منير محمدي.

وسجل اللاعب علي البليهي هدف التعادل لـ الهلال في الدقيقة الـ73 لكن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك ألغى الهدف.

ثم عاد البليهي وسجل هدف التعادل لـ الهلال في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين.