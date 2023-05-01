الهلال يبدأ الاستعداد لإياب نهائي آسيا

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، اليوم الاثنين، الاستعداد لمواجهته المرتقبة ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الهلال يستعد لأوراوا

وأجرى الزعيم أولى حصصه التدريبية في العاصمة اليابانية طوكيو، وانطلقت بتدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء الذهاب بمقر إقامة الفريق.

وتركزت الحصة التدريبية لبقية اللاعبين على تنفيذ تطبيقات تكنيكية ومناورة فنية، كما شارك حارس المرمى محمد العويس في مران الهلال الجماعي اليوم، وذلك بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

وغاب قائد الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج عن مران اليوم، حيث خضع لجلسة علاجية في مقر الإقامة، وذلك بعد تعرضه لإصابة في عظمة الساق خلال مواجهة أوراوا الماضية.

أوراوا يُلاقي الزعيم

ومن المقرر أن يلعب أوراوا ضد الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الزعيم لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.