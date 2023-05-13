الهلال يتوج بـ18 لقبًا في مايو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألقه، وتوج بلقب كأس الملك لموسم 2022\ 2023، ليحصد البطولة رقم 18 خلال شهر مايو.

الفوز بكأس الملك

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، وتقدم فرسان مكة في الشوط الأول عن طريق عبدالكريم يودا، وكاد أن يتوج باللقب، قبل أن ينجح علي البليهي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 99.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح الزعيم في الفوز باللقب بركلات الترجيح بنتيجة 7\6.

بطولات الهلال في مايو

ورفع الزعيم عدد بطولاته في شهر مايو إلى 18 لقبًا، بينهم 7 ألقاب لبطولة كأس الملك في أعوام 1980، 1982، 1984، 1989، 2002، 2017 و2023، وحصد كأس ولي العهد 3 مرات في 1995، 2000 و2005.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب الدوري 7 مرات في شهر مايو، أعوام؛ 1977، 1979، 1990، 2008، 2011، 2017 و2021، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي المصري في 2001.

دياز ينقذ الموسم

ونجح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في إنقاذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الخروج بموسم صفري، حيث إنه ودع كأس السوبر السعودي من نصف النهائي، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا، وابتعد عن المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي.