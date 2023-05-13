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بعد الفوز بكأس الملك

الهلال يتوج بـ18 لقبًا في مايو

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٢ مساءً
الهلال يتوج بـ18 لقبًا في مايو
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألقه، وتوج بلقب كأس الملك لموسم 2022\ 2023، ليحصد البطولة رقم 18 خلال شهر مايو.

الفوز بكأس الملك

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، وتقدم فرسان مكة في الشوط الأول عن طريق عبدالكريم يودا، وكاد أن يتوج باللقب، قبل أن ينجح علي البليهي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 99.

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وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح الزعيم في الفوز باللقب بركلات الترجيح بنتيجة 7\6.

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الهلال بطل كأس الملك
جانب من تتويج الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

بطولات الهلال في مايو

ورفع الزعيم عدد بطولاته في شهر مايو إلى 18 لقبًا، بينهم 7 ألقاب لبطولة كأس الملك في أعوام 1980، 1982، 1984، 1989، 2002، 2017 و2023، وحصد كأس ولي العهد 3 مرات في 1995، 2000 و2005.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب الدوري 7 مرات في شهر مايو، أعوام؛ 1977، 1979، 1990، 2008، 2011، 2017 و2021، بالإضافة إلى تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي المصري في 2001.

الهلال بطل كأس الملك
جانب من تتويج الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

دياز ينقذ الموسم

ونجح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز في إنقاذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الخروج بموسم صفري، حيث إنه ودع كأس السوبر السعودي من نصف النهائي، وخسر نهائي دوري أبطال آسيا، وابتعد عن المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي.

رامون دياز
دياز يرفع الكأس – المصدر @Alhilal_FC

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