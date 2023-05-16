الهلال يخطف تعادلًا ثمينًا أمام الاتحاد

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خطف نادي الهلال تعادلًا ثمينًا أمام ضيفه الاتحاد بنتيجة 2/ 2 في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر كل من البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من المغربي حمدالله، ثم عاد حمدالله وصنع الهدف الثاني للاعب أحمد بامسعود في الدقيقة الـ30.
ومن تصويبة قوية، تجاوزت خط المرمى نجح اللاعب مصعب الجوير في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الـ42.
وفي الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، نجح اللاعب البرازيلي ميشايل ديغادو في إحراز الهدف الثاني لـ الهلال في اللحظات الأخيرة.
ووصل رصيد العميد إلى النقطة 63، في صدارة دوري روشن، بينما أصبح رصيد الهلال عند 50 نقطة في المركز الرابع.