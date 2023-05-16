Icon

موقع إلكتروني يدفع 1000 دولار مقابل مشاهدة fast and furious Icon حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان Icon ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر Icon لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك Icon رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون Icon إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد Icon أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك Icon نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال Icon عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا Icon إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ27

الهلال يخطف تعادلًا ثمينًا أمام الاتحاد

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
الهلال يخطف تعادلًا ثمينًا أمام الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خطف نادي الهلال تعادلًا ثمينًا أمام ضيفه الاتحاد بنتيجة 2/ 2 في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين لـ الاتحاد

ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر كل من البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من المغربي حمدالله، ثم عاد حمدالله وصنع الهدف الثاني للاعب أحمد بامسعود في الدقيقة الـ30.

قد يهمّك أيضاً
رامون دياز يعود لمنصات التتويج بعد 6 سنوات

رامون دياز يعود لمنصات التتويج بعد 6 سنوات

مها المنصور: لا يوجد رجل عاقل

مها المنصور: لا يوجد رجل عاقل

الهلال والاتحاد - دوري روشن

قد يهمّك أيضاً
صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

56 مليون ريال أرباح رعاية في الربع الأول

56 مليون ريال أرباح رعاية في الربع الأول

ومن تصويبة قوية، تجاوزت خط المرمى نجح اللاعب مصعب الجوير في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الـ42.

وفي الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، نجح اللاعب البرازيلي ميشايل ديغادو في إحراز الهدف الثاني لـ الهلال في اللحظات الأخيرة.

ووصل رصيد العميد إلى النقطة 63، في صدارة دوري روشن، بينما أصبح رصيد الهلال عند 50 نقطة في المركز الرابع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه
السعودية اليوم

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من...

السعودية اليوم
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر
تكنولوجيا

70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3...

تكنولوجيا
حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك
آخر الاخبار

حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس...

آخر الاخبار
كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية
العالم

كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع...

العالم
الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق...

السعودية اليوم
رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة
السعودية اليوم

رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في...

السعودية اليوم
التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان
أخبار رئيسية

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا...

أخبار رئيسية