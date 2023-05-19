الهلال يزاحم الشباب على المركز الثالث بـ دوري المحترفين السعودي

يملك الفريق الكروي الأول في الهلال، فرصة ذهبية للصعود إلى المركز الثالث في دوري المحترفين السعودي، وذلك في حال الفوز اليوم الجمعة على نادي ضمك في الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في البطولة.

ويتواجد الهلال حاليًّا في المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث، حيث يحتاج الهلال للفوز على ضمك بفارق 3 أهداف للصعود إلى المركز الثالث على حساب الليث.

الوحدة يقدم هدية لـ الهلال

وجاء فوز الوحدة على الشباب، أمس ليقدم هدية إلى الهلال للصعود للمركز الثالث في دوري المحترفين السعودي في حال الفوز على ضمك.

وتنطلق مباراة الهلال وضمك، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها.

ويواجه ضمك، أزرق الرياض في لقاء مؤجل بسبب خوض الفريق العاصمي لنهائي كأس الملك يوم الجمعة الماضية، حيث فاز باللقب على حساب نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

ترتيب دوري المحترفين السعودي

وقبل مباراة ضمك ضد الهلال، يتواجد الاتحاد في صدارة دوري روشن برصيد 63 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 60 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 50 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 46 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، الاتفاق ثامنًا برصيد 33 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 33 نقطة الرائد عاشرًا في ترتيب دوري روشن برصيد 32 نقطة، ضمك في المركز الـ11 برصيد 32 نقطة، الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد 26 نقطة، العدالة في المركز الـ14 برصيد 24 نقطة، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 24 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 19 نقطة.