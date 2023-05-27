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الهلال يسجل هدفين في أبها بالشوط الأول

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
الهلال يسجل هدفين في أبها بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن.

وسجل لـ أزرق الرياض كل من محمد القحطاني وإيجالو في الدقيقتين الـ11 والـ44.

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ويبحث الأزرق عن التواجد في المربع الذهبي لإنهاء الموسم في مركز متقدم تعويضًا له عن فقدان الفرصة في المنافسة على لقب الدوري.

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