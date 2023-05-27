الهلال يسجل هدفين في أبها بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، الشوط الأول من مباراة أبها متفوقًا بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن.

وسجل لـ أزرق الرياض كل من محمد القحطاني وإيجالو في الدقيقتين الـ11 والـ44.

ويبحث الأزرق عن التواجد في المربع الذهبي لإنهاء الموسم في مركز متقدم تعويضًا له عن فقدان الفرصة في المنافسة على لقب الدوري.

هدددددف!⚽️

د44' الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق ايغالو

أبها 0 × 2 الهلال#أبها_الهلال | #SSC pic.twitter.com/8OmVsDf9Y2 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2023