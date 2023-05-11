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الهلال يسعى لإنقاذ موسمه بحصد كأس الملك

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
الهلال يسعى لإنقاذ موسمه بحصد كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، في استعادة توازنه والظهور بشكل مميز خلال مواجهة الوحدة المقبلة في بطولة كأس الملك.

نهائي كأس الملك

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور المباراة النهائية، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

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كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

الهلال يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لإنقاذ موسمه غدًا بالفوز على الوحدة، بعد خسارته لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، كما فشل في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي الذي توج به الاتحاد.

كما ابتعد الزعيم عن المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي قبل 4 جولات على نهاية البطولة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المتصدر.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

الطريق إلى النهائي

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، ونجح في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح بنتيجة 3\1، ثم فاز على الاتحاد بهدف نظيف.

نادي الهلال - الهلال وأوراوا
لاعبو الزعيم

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