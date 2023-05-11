الهلال يسعى لإنقاذ موسمه بحصد كأس الملك

يأمل الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، في استعادة توازنه والظهور بشكل مميز خلال مواجهة الوحدة المقبلة في بطولة كأس الملك.

نهائي كأس الملك

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور المباراة النهائية، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الهلال يسعى للفوز

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لإنقاذ موسمه غدًا بالفوز على الوحدة، بعد خسارته لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، كما فشل في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي الذي توج به الاتحاد.

كما ابتعد الزعيم عن المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي قبل 4 جولات على نهاية البطولة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 49 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المتصدر.

الطريق إلى النهائي

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، ونجح في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح بنتيجة 3\1، ثم فاز على الاتحاد بهدف نظيف.