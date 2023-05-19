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الهلال يسعى لتجنب رقم سلبي أمام ضمك

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ مساءً
الهلال يسعى لتجنب رقم سلبي أمام ضمك
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، للظهور بشكل مميز خلال مباراة ضمك اليوم في دوري روشن السعودي، ومواصلة التقدم في الترتيب.

ضمك يستضيف الزعيم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الهلال عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 32 نقطة، فيما يتواجد الزعيم في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.

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ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

الهلال يطمح للفوز

وسبق أن لعب ضمك ضد الهلال 7 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز 4 مرات، مقابل انتصار وحيد لفارس الجنوب، فيما خيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

الهلال ضد ضمك - ضمك والهلال
جانب من مباراة الفريقين – المصدر @Alhilal_FC

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المواجهتين الأخيرتين خارج ملعبه، ولكن لم يسبق للأزرق الخسارة في 3 مواجهات متتالية خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى لاعبيه لتجنب هذا الرقم السلبي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك مواجهة اليوم، بعد تلقيه أكبر خسارة في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين بخمسة أهداف دون رد في الجولة الماضية ضد نظيره الرائد، ويأمل لاعبيه في استعادة التوازن سريعًا وتحقيق الفوز.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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