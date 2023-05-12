الهلال يسعى لتكرار سيناريو كأس الملك 1962

يطمح الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لإنقاذ موسمه ومصالحة جماهيره بتحقيق الفوز أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

نهائي كأس الملك

ويستضيف استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال ضد الوحدة في نهائي بطولة كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور مباراة اليوم، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

الهلال يسعى للفوز

وتُعيد مباراة الهلال ضد الوحدة اليوم إلى الأذهان نهائي كأس الملك موسم 1961\ 1962، عندما نجح الزعيم في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الصايغ في الرياض، ليتوج باللقب.

وتُعتبر مباراة اليوم هي الخامسة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس الملك منذ عودتها بالنظام الجديد في عام 2008، ولم يتمكن فرسان مكة من تحقيق الفوز في أي لقاء، حيث نجح الأزرق في الفوز 3 مرات وتعادلا مرة واحدة.

وتقابل الفريقان في دور الـ8 بكأس الملك عام 2008، وتعادلا سلبيًا ذهابًا، ونجح الهلال في الفوز إيابًا بهدفين مقابل هدف، وفاز الزعيم بنتيجة 6\3 في مباراة تحديد المركز الثالث في موسم 2010\ 2011، وخسر الوحدة في دور الـ16 موسم 2016\ 2017 بنتيجة 3\2.