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سيواجه أوراوا غدًا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يسعى للتتويج بثالث بطولاته في الأراضي اليابانية

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
الهلال يسعى للتتويج بثالث بطولاته في الأراضي اليابانية
المواطن - فريق التحرير

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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الهلال غدًا مباراة مهمة ضد نادي أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

وسبق لأزرق الرياض الفوز ببطولتين على الأراضي اليابانية، حيث فاز بلقب كأس السوبر الآسيوي في عام 2000 على حساب نادي شيميزو الياباني بنتيجة 2/ 1، ثم فاز بلقب دوري أبطال آسيا في إياب النهائي في عام 2019 حيث هزم أوراوا بنتيجة 2/ 0.

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الهلال يرغب في ثالث بطولاته

ويرغب الأزرق في التتويج بثالث بطولاته في اليابان عند مواجهة أوراوا ظهر الغد في إياب نهائي أبطال آسيا نسخة 2022.

وطالبت الجماهير، لاعبي أزرق الرياض بالتركيز والعمل على عدم استقبال أي أهداف من قبل فريق أوراوا حيث إن فوز الهلال بأي فارق من الأهداف أو التعادل بنتيجة أكبر من 1/ 1 تُتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

ويبدأ موعد مباراة الأزرق وأوراوا، في تمام الساعة الـ12 ظهرًا بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت طوكيو على ملعب سايتاما 2002، كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC HD , ALKASS 9 HD , DUBAI SPORTS ASIA 1 HD , SSC1 HD.

 

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