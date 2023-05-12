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الهلال يطمح لفض شراكته مع الاتحاد

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
الهلال يطمح لفض شراكته مع الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في فض شراكته مع الاتحاد، والتتويج بلقب بطولة كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، عندما يُلاقي الوحدة اليوم.

الزعيم يواجه الوحدة

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الهلال ضد الوحدة في نهائي بطولة كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة.

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وأناب خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان لحضور مباراة اليوم، وتسليم الفريق الفائز الكأس والميداليات الذهبية، وصاحب المركز الثاني الميداليات الفضية.

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ولي العهد
ولي العهد

الهلال يسعى للفوز

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 9 ألقاب في بطولة كأس الملك بالتساوي مع الاتحاد، خلف النادي الأهلي متصدر قائمة الأكثر تتويجًا برصيد 13 مرة، ما يحفز لاعبي الزعيم لمواصلة التألق وتحقيق الفوز.

الهلال في كأس الملك
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وفي حالة فوز الزعيم باللقب، سيفض شراكته مع 3 أندية “الشباب، الاتحاد والأهلي”؛ تُقاسمه نفس عدد الألقاب منذ عودة بطولة كأس الملك بالنظام الجديد في عام 2008، حيث حصد كل منهما اللقب 3 مرات.

وسينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة قائمة أكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس الملك منذ عودة البطولة بالنظام الجديد، كما سيُنقذ نفسه من موسم صفري، بعد خسارة نهائي دوري أبطال آسيا، والخروج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

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