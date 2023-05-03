الهلال يعرض 500 مليون دولار لضم ميسي وشرط وحيد لإتمام الصفقة

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كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مثيرة جعلت الهلال يقترب من ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.
🚨💥 EXCL |#Messi–#AlHilal: during the last meeting, the 🇸🇦 club raised a new offer ($500m/year) to the 🇦🇷.قد يهمّك أيضاً
⏳ Leo asked for 1 month to decide and evaluate any proposals from 🇪🇺 teams.
🤝 They reached a gentleman agreement: if no suitable bids arrive, Messi'll join AlHilal.🐓⚽ pic.twitter.com/ezcp6rujqd
— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 3, 2023
وقال الصحفي الإيطالي الشهير رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر”: إن الهلال عرض على النجم الأرجنتيني راتبًا سنويًّا مقداره 500 مليون دولار أمريكي للتعاقد معه.
وأضاف جاليتي أن ميسي أعطى وعدًا لإدارة الهلال بأنه في حال لم تكن هناك عروض أوروبية مغرية بالنسبة له فسوف ينضم إلى أزرق الرياض في صيف العام الحالي.
وكانت صحيفة Le Parisien الفرنسية والمقربة من باريس سان جيرمان قالت قبل أسبوع: إن مطالب ميسي المالية الجديدة، جعلت إدارة باريس سان جيرمان تدخل في خلاف مع اللاعب، مما جعل الأخير يقرر عدم التجديد مع النادي العاصمي والرحيل عنه فور نهاية الموسم الحالي.
من جانبه، يسعى برشلونة الإسباني للتعاقد مع النجم الأرجنتيني مجددًا في صيف العام الجاري، حيث كشف موقع FootMercato الفرنسي أن برشلونة يسعى لتسوية أوضاعه المالية وإصلاحها، وذلك من أجل استقطاب النجم الأرجنتيني مجددًا بعد نهاية الموسم الحالي.
وأضاف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، أن إدارة برشلونة تحاول حاليًّا الاتفاق مع رابطة الدوري الإسباني على السماح لها بضم النجم الأرجنتيني، وذلك عن طريق بيع صفقتين من صفوف الفريق الكتالوني من أجل تحسين الأمور المالية في النادي لضم ميسي مجددًا.