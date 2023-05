الهلال يعرض 500 مليون دولار لضم ميسي وشرط وحيد لإتمام الصفقة

كشفت تقارير إعلامية عن تطورات مثيرة جعلت الهلال يقترب من ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

🚨💥 EXCL |#Messi–#AlHilal: during the last meeting, the 🇸🇦 club raised a new offer ($500m/year) to the 🇦🇷.

⏳ Leo asked for 1 month to decide and evaluate any proposals from 🇪🇺 teams.

🤝 They reached a gentleman agreement: if no suitable bids arrive, Messi'll join AlHilal.🐓⚽ pic.twitter.com/ezcp6rujqd

