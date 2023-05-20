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الهلال يفكر في التعاقد مع جارديم وصفقتين من العيار الثقيل

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
الهلال يفكر في التعاقد مع جارديم وصفقتين من العيار الثقيل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي الهلال يفكر في التعاقد مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني الحالي لنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكشف موقع RELEVO الإسباني أن أزرق الرياض يفكر في التعاقد مع جارديم بجانب ضم صفقتين من العيار الثقيل وهما الإسباني سيرخيو بوسكيتس والأرجنتيني ليونيل ميسي.

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تفاصيل التعاقد مع جارديم

وأضاف الموقع أن أزرق الرياض لم يحسم حتى الآن التعاقد مع جارديم المتوج بلقب الدوري الإماراتي مع شباب الأهلي في الفترة الأخيرة.

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وأشار إلى أن الأزرق يريد دفع 15 مليون يورو كراتب سنوي لإقناع بوسكيتس بالانضمام إلى الفريق العاصمي.

بوسكيتس
بوسكيتس – المصدر @SofaScoreARB

وسبق للمدرب جارديم تدريب الهلال في الفترة من عام 2021 حتى فبراير من عام 2022، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين ولقب دوري أبطال آسيا عام 2021.

بوسكيتس وميسي
بوسكيتس وميسي

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