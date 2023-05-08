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الهلال يقترب من حسم صفقة ميسي ويفاوض ثنائي برشلونة

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
الهلال يقترب من حسم صفقة ميسي ويفاوض ثنائي برشلونة
المواطن - فريق التحرير

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اقتربت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، من حسم صفقة انتقال نجم فريق باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مغادرة سان جيرمان

وينتهي عقد ليونيل ميسي صاحب الـ35 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وأكدت تقارير أنه أبلغ إدارة النادي الفرنسي رسميًا بمغادرة صفوفه.

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ليونيل ميسي
ليونيل – المصدر @FabrizioRomano

 

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ميسي يقترب من الهلال

وتُشير كافة التقارير، إلى أن النجم الأرجنتيني في طريقه للانتقال إلى صفوف الهلال، لصعوبة عودته إلى برشلونة، بسبب قانون اللعب المالي النظيف، كما أن الزعيم قدم له عرضًا مميزًا بـ400 مليون دولار في الموسم.

ولفت برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إلى أن ليونيل ميسي وافق بالفعل على عرض الهلال، كما قدمت الإدارة عرضًا لثنائي برشلونة، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، للانضمام إلى الأزرق واللعب مع الأرجنتيني مجددًا.

ليونيل ميسي
ليونيل

وأضاف البرنامج الإسباني الشهير: “سيقبل سيرجيو بوسكيتس أيضًا عرضًا لمدة موسمين من نادي الهلال، كما أن جوردي ألبا سينضم لهما، وذلم إذا توصل لاتفاق بإنهاء عقده مع برشلونة”.

وكان بوسكيتس قد حصل على مهلة من إدارة برشلونة من أجل حسم قراره بشأن تجديد عقده، وتوجد محاولات لإقناعه بالاستمرار، وارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى النصر، وذلك قبل أن يظهر عرض الهلال.

بوسكيتس
بوسكيتس – المصدر @SofaScoreARB

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