الهلال يكشف تفاصيل مرض سالم الدوسري

كشف نادي الهلال، اليوم الثلاثاء، تفاصيل مرض اللاعب سالم الدوسري الذي تعرض لوعكة صحية في الساعات الماضية.

صورة سالم الدوسري

وكان الدوسري نشر صورة له عبر منصات التواصل الاجتماعي وهو في أحد المستشفيات حيث قال عليها معلقًا: “اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقمًا، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحة والعافية. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية، عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين”.

الهلال يرد

وقال النادي في بيانه اليوم: “الدوسري تواجد في المستشفى برفقة طبيب النادي، وذلك نظير تعرضه لنزلة معوية”.

وكان الدوسري غاب عن إياب نهائي دوري أبطال آسيا ضد فريق أوراوا الياباني، وذلك بعد طرده في مباراة الذهاب يوم 29 إبريل الماضي.