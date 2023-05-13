Icon

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق Icon أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي Icon التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز Icon مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي Icon أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات Icon موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب Icon إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب Icon الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال Icon عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تتويجه بلقب كأس الملك

الهلال يمنح النصر فرصة المشاركة بآسيا

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٩ مساءً
الهلال يمنح النصر فرصة المشاركة بآسيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنعش الهلال، حظوظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المشاركة بالنسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، بعد تتويجه بلقب كأس الملك.

الهلال يتوج بالكأس

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، ونجح فرسان مكة في التقدم بالشوط الأول عن طريق عبدالكريم يودا، وكاد أن يتوج باللقب، قبل أن يتمكن علي البليهي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 99.

قد يهمّك أيضاً
62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول

62.7 مليون ريال أرباح “وقت اللياقة” خلال الربع الأول

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بلقب كأس الملك بركلات الترجيح بنتيجة 7\6.

قد يهمّك أيضاً
فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيًّا بسبب العطل

فيسبوك يرسل طلبات صداقة تلقائيًّا بسبب العطل

سفارة المملكة في المالديف تحدد اشتراطات الدخول للسياحة

سفارة المملكة في المالديف تحدد اشتراطات الدخول للسياحة

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

النصر قد يشارك بآسيا

وحرم الهلال، فريق الوحدة من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بكأس الملك، ليُهدي النصر الأمل في المشاركة، وذلك في حالة حصوله على المركز الثاني بدوري روشن السعودي.

وفي حالة نجاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في إنهاء الموسم الحالي بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، سيشارك في النسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فرصه بشكل كبير في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 62 نقطة، وذلك قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 57 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، ثم الهلال برصيد 49 نقطة، ويملك مواجهة مؤجلة أيضًا.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها الجميع
السعودية اليوم

محاولات شريرة لتدمير شبابنا ومقدراتنا لدوافع يعرفها...

السعودية اليوم
اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب
العالم

اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة...

العالم
بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024
تقارير

بايدن يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات 2024

تقارير
لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لأمطار وشلالات تنومة

السعودية اليوم
صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه بندر وسلطان وسعود
أخبار رئيسية

صورة حديثة للأمير خالد الفيصل مع أبنائه...

أخبار رئيسية
أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره على سناب شات
مشاهير

أول سيلفي لـ رابح صقر مع جمهوره...

مشاهير
3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت
تكنولوجيا

3 ثغرات خطيرة في راوتر الإنترنت

تكنولوجيا
مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ 39...

السعودية اليوم