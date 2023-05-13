الهلال يمنح النصر فرصة المشاركة بآسيا

أنعش الهلال، حظوظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المشاركة بالنسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، بعد تتويجه بلقب كأس الملك.

الهلال يتوج بالكأس

ولعب الهلال ضد الوحدة بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، ونجح فرسان مكة في التقدم بالشوط الأول عن طريق عبدالكريم يودا، وكاد أن يتوج باللقب، قبل أن يتمكن علي البليهي من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 99.

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1\1، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز بلقب كأس الملك بركلات الترجيح بنتيجة 7\6.

النصر قد يشارك بآسيا

وحرم الهلال، فريق الوحدة من المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه بكأس الملك، ليُهدي النصر الأمل في المشاركة، وذلك في حالة حصوله على المركز الثاني بدوري روشن السعودي.

وفي حالة نجاح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في إنهاء الموسم الحالي بالمركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، سيشارك في النسخة الجديدة من بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس السوبر السعودي.

وفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فرصه بشكل كبير في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث ينفرد الاتحاد بالصدارة برصيد 62 نقطة، وذلك قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 57 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، ثم الهلال برصيد 49 نقطة، ويملك مواجهة مؤجلة أيضًا.