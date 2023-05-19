الهلال يهدد تواجد الشباب في المركز الثالث بعبور ضمك بهدف وحيد شركة أمريكية تزن المسافرين قبل صعودهم للطائرة سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء خطأ حسابي فادح للبنتاجون بقيمة 3 مليارات دولار ماريجا يسجل الهدف الأول لـ الهلال ضد ضمك عقوبات أمريكية جديدة ضد أكبر شركات تعدين الذهب الروسية زوار جدة يستمتعون بشاطئ أبحر الجنوبية بعد فتحه للعامة جماهير الهلال تشيد بأداء حبيب الوطيان تراجع أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة زخات البرد تحول خميس مشيط لكتلة بيضاء
حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على مضيفه ضمك بهدف دون رد في الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
ولم ينجح أزرق الرياض في اختراق دفاعات فريق ضمك، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك والهلال بلا أهداف بين الفريقين.
ونجح المالي موسى ماريجا في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ70، بعد تصويبة قوية ارتطمت بجسد أحد لاعبي ضمك لتعلن تقدم الأزرق في النتيجة بهدف دون رد.
وظل أزرق الرياض محافظًا على الفوز، ليصبح رصيده 53 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف فقط عن نادي الشباب صاحب المركز الثالث والذي يملك 53 نقطة كذلك، بينما تجمد رصيد ضمك عند 32 نقطة في المركز الـ11.
هدددددف!⚽️
د70' الهدف الأول للهلال عن طريق ماريغا
ضمك 0 × 1 الهلال#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/O3soVsDtDG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 19, 2023