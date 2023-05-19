الهلال يهدد تواجد الشباب في المركز الثالث بعبور ضمك بهدف وحيد

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على مضيفه ضمك بهدف دون رد في الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم ينجح أزرق الرياض في اختراق دفاعات فريق ضمك، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك والهلال بلا أهداف بين الفريقين.

فوز ثمين لـ الهلال

ونجح المالي موسى ماريجا في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ70، بعد تصويبة قوية ارتطمت بجسد أحد لاعبي ضمك لتعلن تقدم الأزرق في النتيجة بهدف دون رد.

وظل أزرق الرياض محافظًا على الفوز، ليصبح رصيده 53 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف فقط عن نادي الشباب صاحب المركز الثالث والذي يملك 53 نقطة كذلك، بينما تجمد رصيد ضمك عند 32 نقطة في المركز الـ11.