Icon

الهلال يهدد تواجد الشباب في المركز الثالث بعبور ضمك بهدف وحيد Icon شركة أمريكية تزن المسافرين قبل صعودهم للطائرة Icon سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء Icon خطأ حسابي فادح للبنتاجون بقيمة 3 مليارات دولار Icon ماريجا يسجل الهدف الأول لـ الهلال ضد ضمك Icon عقوبات أمريكية جديدة ضد أكبر شركات تعدين الذهب الروسية Icon زوار جدة يستمتعون بشاطئ أبحر الجنوبية بعد فتحه للعامة Icon جماهير الهلال تشيد بأداء حبيب الوطيان Icon تراجع أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة Icon زخات البرد تحول خميس مشيط لكتلة بيضاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري روشن

الهلال يهدد تواجد الشباب في المركز الثالث بعبور ضمك بهدف وحيد

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
الهلال يهدد تواجد الشباب في المركز الثالث بعبور ضمك بهدف وحيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على مضيفه ضمك بهدف دون رد في الجولة الـ26 والمؤجلة بين الفريقين في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم ينجح أزرق الرياض في اختراق دفاعات فريق ضمك، لينتهي الشوط الأول من مباراة ضمك والهلال بلا أهداف بين الفريقين.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف شاغرة في شركة الفنار

142 وظيفة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

142 وظيفة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

فوز ثمين لـ الهلال

ونجح المالي موسى ماريجا في إحراز الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ70، بعد تصويبة قوية ارتطمت بجسد أحد لاعبي ضمك لتعلن تقدم الأزرق في النتيجة بهدف دون رد.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في ألواح خشبية

إحباط تهريب 1.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في ألواح خشبية

سكني: 36 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول في 2023

سكني: 36 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول في 2023

وظل أزرق الرياض محافظًا على الفوز، ليصبح رصيده 53 نقطة في المركز الرابع وبفارق الأهداف فقط عن نادي الشباب صاحب المركز الثالث والذي يملك 53 نقطة كذلك، بينما تجمد رصيد ضمك عند 32 نقطة في المركز الـ11.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك إكوادورية
العالم

ضبط كمية كبيرة من الكوكايين بأحشاء أسماك...

العالم
وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول على متن سفينة جلالة الملك أبها إلى جدة
السعودية اليوم

وصول 5 مواطنين و198 من رعايا الدول...

السعودية اليوم
السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين
السعودية اليوم

السديس: القيادة حريصة على تخفيف معاناة السودانيين

السعودية اليوم
حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

السعودية اليوم
أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض
أخبار رئيسية

أجواء ساحرة في افتتاح فيا رياض

أخبار رئيسية
فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء
السعودية اليوم

فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من...

السعودية اليوم
الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في القمة العربية
السعودية اليوم

الملك سلمان يدعو الرئيس التونسي للمشاركة في...

السعودية اليوم
حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع الأمن البريطاني
العالم

حماة ريشي سوناك تتعرض لموقف محرج مع...

العالم