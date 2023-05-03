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في نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة أوراوا

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
الهلال يواصل الاستعداد لمواجهة أوراوا
المواطن - فريق التحرير

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني.

الهلال يستعد

وأجرى الزعيم حصة تدريبية اليوم، تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية، وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة.

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الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

وطبق دياز عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الحصة التدريبية بمناروة فنية على جزء من الملعب، وذلك بمتابعة رئيس مجلس الإدارة، فهد بن نافل.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

نهائي دوري الأبطال

ويحل الزعيم ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم السبت المقبل، على ملعب “سايتاما 2002″، علمًا بأن لقاء الإياب الذي أُقيم في الرياض قد انتهى بالتعادل بنتيجة 1\1.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، من أجل التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

الهلال ضد أوراوا
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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