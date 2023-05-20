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ضمن منافسات الدوري

الهلال يُنهي عادة ضمك في ملعبه

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
الهلال يُنهي عادة ضمك في ملعبه
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز ضد ضمك في دوري روشن السعودي، ليُحقق رقمًا مميزًا في تاريخ مواجهاتهما.

تألق الهلال ضد ضمك

ولعب ضمك ضد الهلال بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ونجح الزعيم في الفوز بهدف دون رد.

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ضمك ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @SPL

وتُعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الزعيم، في العودة من معقل ضمك دون اهتزاز شباكه، حيث إنه سبق ولعب أمامه في المحالة 3 مرات، واستقبل 4 أهداف، بواقع هدف واحد في أول مباراتين، وهدفين في الثالثة.

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وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجله المميز أمام ضمك، حيث إن مواجهة الأمس كانت الثامنة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، ونجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل مرتين، وخسر لقاء واحدة.

موسى ماريغا
ماريغا – المصدر @SPL

الاستعداد لمواجهة العدالة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره العدالة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد الزعيم في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثالث، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl

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