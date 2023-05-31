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الهند تفاجئ الأسواق بنمو اقتصادها 7.2% 

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٧ مساءً
الهند تفاجئ الأسواق بنمو اقتصادها 7.2% 
المواطن - فريق التحرير

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سجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموًا بنسبة 7.2 %في السنة المالية 2022-2023، مدفوعًا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموًا، وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.

خامس أكبر اقتصاد

وتعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخرًا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.

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وتمكن اقتصاد البلاد من تسجيل نمو قوي بلغ 9.1% في السنة المالية 2021-2022، لكن على غرار دول أخرى، تضرر الاقتصاد بسبب الأوضاع العالمية غير المواتية، بما يشمل تشديد الأوضاع المالية العالمية، والحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية.

وتستورد الهند أكثر من 80% من نفطها الخام، الذي شهد ارتفاعات قوية بسبب الأزمة الأوكرانية، كما نمى الاقتصاد الهندي بنسبة 6.1 % في الربع المالي الرابع، الممتد من يناير إلى مارس، مقارنة بالفترة نفسها السنة الماضية بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

الهند تفاجئ الأسواق بنمو اقتصادها 7.2% 

في الفترة نفسها ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% على أساس سنوي، بحسب مكتب الإحصاء الوطني، فيما قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن النمو في الولايات المتحدة بلغ 1.1%.

شهد الاقتصاد الهندي نموًا في الخدمات المالية والعقارية، مقارنة بالعام السابق فيما توسع قطاع التصنيع بوتيرة أبطأ بكثير، وكانت الأرقام الفصلية والسنوية أعلى بقليل من توقعات السوق التي كانت 5.5 % للفصل و7.0 % للسنة المالية 2022-2023.

ويرى المحللون الاقتصاديون أن الإنفاق الحكومي والاستهلاك المحلي، ساعدا أيضا على بقاء الاقتصاد الهندي قويًا.

التوقعات المستقبلية

بالنسبة للمستقبل، توقع البنك الاحتياطي نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6.5 %في السنة المالية 2023-24، في تقريره السنوي الذي نشر الثلاثاء، مشيرًا إلى تراجع مخاطر التضخم، وتوقع صندوق النقد الدولي، أن ينمو اقتصاد الهند بنسبة 5.9 % في السنة المالية 2023-24.

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