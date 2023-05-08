الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الكفاءة فأعلى (راتب 5,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– عامل تشحيم.
– مساعد ميكانيكي.
– مشغل معدات (3 وظائف).
– مراقب عمال.
– مشرف ورشة.
– فني تدفئة وتهوية وتبريد.
– فني كهرباء (راتب 5,500 ريال).
– الجبيل.
– ينبع.
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
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