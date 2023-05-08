Icon

مروجو الشبو في تبوك بقبضة الأمن Icon المرور: 5 أضرار خطيرة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة Icon مقتل 27 عاملاً جراء حريق بمنجم ذهب في بيرو Icon جسر جوي وبحري سعودي من المساعدات الإغاثية للسودان Icon روبرت كينيدي: المخابرات المركزية قتلت عمي Icon غرفة حفر الباطن تعلن 100 وظيفة شاغرة Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 43 مئوية Icon 20 مليون ريال أرباح الجوف الزراعية في الربع الأول Icon الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
عبر برنامج التأهيل والإحلال

الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الكفاءة فأعلى (راتب 5,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– عامل تشحيم.
– مساعد ميكانيكي.
– مشغل معدات (3 وظائف).
– مراقب عمال.
– مشرف ورشة.
– فني تدفئة وتهوية وتبريد.
– فني كهرباء (راتب 5,500 ريال).

قد يهمّك أيضاً
توقعات بموجة حر متوسطة على معظم المناطق غدًا

توقعات بموجة حر متوسطة على معظم المناطق غدًا

إنقاذ مقيم من الغرق أثناء ممارسته السباحة في تبوك

إنقاذ مقيم من الغرق أثناء ممارسته السباحة في تبوك

أماكن العمل:

– الجبيل.
– ينبع.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة