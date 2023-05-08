الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، لحملة الكفاءة فأعلى (راتب 5,500 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– عامل تشحيم.

– مساعد ميكانيكي.

– مشغل معدات (3 وظائف).

– مراقب عمال.

– مشرف ورشة.

– فني تدفئة وتهوية وتبريد.

– فني كهرباء (راتب 5,500 ريال).

أماكن العمل:

– الجبيل.

– ينبع.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا