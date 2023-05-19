الهيئة الملكية تنظم حملة تطوعية للتشجير في مكة المكرمة

نفّذت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس الخميس، أولى حملات التشجير التطوعية والتي بدأت بتشجير الأفنية المحيطة بمسجد منصور فقيه في مكة المكرمة، شارك فيها أكثر مجموعة متطوعين من أبناء مكة المكرمة تمكنوا من غرس مجموعة من الشجرة.

حملة تطوعية للتشجير في مكة المكرمة

وتأتي هذه الحملة التطوعية ضمن مساعي الهيئة الملكية للحفاظ على الغطاء النباتي في مكة المكرمة، والعمل على تخفيف درجة الحرارة من خلال زيادة المساحة الخضراء في أرجاء المدينة، تماشيًا مع توجه المملكة للحفاظ على البيئة عبر برامجها في تحسين جودة الحياة ومبادرة السعودية الخضراء وأعمال مكافحة التصحر ومحاربة التغير المناخي.

وأشارت الهيئة الملكية إلى أن الحملة التطوعية تندرج في إطار الجهود الوطنية الهادفة لتشجيع المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية، وتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الوعي البيئي والحد من الممارسات السلبية تجاه الغطاء النباتي.