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للعمل في العلا والرياض

الهيئة الملكية في العلا تعلن عن 24 وظيفة شاغرة

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
الهيئة الملكية في العلا تعلن عن 24 وظيفة شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 24 وظيفة لحملة الدبلوم فأعلى بالعلا والرياض.

وتشمل الوظائف:

– أخصائي الاتصالات الإدارية.

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– مُحلل رواتب رأس المال البشري.

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– مدير الشراكات.

– مدير مكتب.

– أخصائي أول تحليل الأعمال.

– أخصائي تطوير استمرارية الأعمال.

– قائد إدارة علاقات الموردين.

– مدير مركز المراسلات.

– أخصائي الحوكمة الداخلية.

– مدير المشروع.

– مدير البرنامج.

– أخصائي أول تطوير استمرارية الأعمال.

– أخصائي أول عمليات المشتريات.

– أخصائي خصوصية البيانات.

– مدير أول التطوير.

– مدير برنامج أول.

– مدير العقود.

– مدير المنازعات والإنفاذ.

وتتضمن التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– الموارد البشرية.

– المالية.

– المحاسبة.

– القانون.

– الاقتصاد.

– نظم المعلومات الجغرافية.

– إدارة المشاريع.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– هندسة التشييد والبناء.

– إدارة الطيران.

طريقة التقديم

وأشارت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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