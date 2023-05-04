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بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

الهيدروجين النظيف ومواجهة التغير المناخي أبرز محادثات وزير الطاقة والمستشار الألماني

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
الهيدروجين النظيف ومواجهة التغير المناخي أبرز محادثات وزير الطاقة والمستشار الألماني
المواطن - واس

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة اليوم الأربعاء بفخامة المستشار الألماني، أولافشولتس، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، المبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجُبير.

تعزيز التعاون

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، والهيدروجين النظيف، ومواجهة التغيُّر المناخي.

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التغير المناخي

وقُبيل لقائه فخامة المستشار الألماني، حضر سمو وزير الطاقة، حوار بيترسبيرق للمناخ، الذي عُقد في ألمانيا خلال المدة 2 – 3 مايو الجاري، تناول خلاله العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمواجهة التغيُّر المناخي على نطاقٍ عالمي.

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