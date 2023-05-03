الوحدة لا يعرف الخسارة أمام ضمك

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواصلة تفوقه أمام ضمك في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم والتقدم في الترتيب.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد ضمك عند الساعة 9:30 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

تفوق الوحدة ضد ضمك

وسبق أن لعب الوحدة ضد ضمك 5 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يخسر فرسان مكة أي لقاء، حيث فاز في أول مواجهتين، وخيم التعادل على نتيجة آخر 3 لقاءات.

وشهدت مواجهات الفريقين السابقة تسجيل 8 أهداف، بواقع 4 أهداف رأسية، ومثلهم بالقدم اليُمنى، وذلك وفقًا لحساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ويسعى فرسان مكة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم، لتحقيق الفوز والابتعاد قليلًا عن المراكز الأخيرة، فيما يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك لاستعادة توازنه وخطف الثلاث نقاط.