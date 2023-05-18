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في الجولة الـ27 من دوري روشن

الوحدة يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
الوحدة يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراة الوحدة متأخرًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي.

واستغل اللاعب الفرنسي عبدالكريم يودا خطأ في التمرير من أحد لاعبي الشباب ليسدد الكرة معلنًا تقدم الوحدة في النتيجة في الدقيقة الـ13.

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ويسعى الوحدة إلى الفوز لتعويض خسارته نهائي كأس الملك، يوم الجمعة الماضية ضد نادي الهلال.

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