الوحدة يتقدم على الشباب بهدف في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراة الوحدة متأخرًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي.
واستغل اللاعب الفرنسي عبدالكريم يودا خطأ في التمرير من أحد لاعبي الشباب ليسدد الكرة معلنًا تقدم الوحدة في النتيجة في الدقيقة الـ13.
هدددددف!⚽️
د12" الهدف الأول لـ الوحدة سجله عبدالكريم يودا
الشباب 0 × 1 الوحدة
#الشباب_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/tiHWml8vjnقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 18, 2023
ويسعى الوحدة إلى الفوز لتعويض خسارته نهائي كأس الملك، يوم الجمعة الماضية ضد نادي الهلال.