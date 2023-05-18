الوحدة يداوي خسارة كأس الملك بهدف في الشباب

نجح فريق الوحدة في تحقيق فوز ثمين على نادي الشباب بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفي الشوط الأول، استغل اللاعب الفرنسي عبدالكريم يودا خطأ في التمرير من أحد لاعبي الشباب ليسدد الكرة معلنًا تقدم الوحدة في النتيجة في الدقيقة الـ13.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، حافظ الوحدة على تفوقه ليفوز بهدف ويُصبح رصيده 29 نقطة في المركز الـ13، أما الليث فيتواجد في المركز الثالث برصيد 53 نقطة بعد خسارته.