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خلال مواجهة ضمك اليوم

الوحدة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
الوحدة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام ضيفه ضمك اليوم.

الوحدة ضد ضمك

ويلعب الوحدة ضد ضمك عند الساعة 9:30 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي.

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وقبل لقاء اليوم، يقع فرسان مكة في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 23 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز العاشر برصيد 29 نقطة.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

استعادة التوازن

ويستهدف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في ملعبه بدوري روشن السعودي منذ فوزه على الطائي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ14، ويطمح لاعبوه للظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

الوحدة
لاعبو الفريق – المصدر spl

وخاض الفريق بعد ذلك 6 مباريات في دوري روشن السعودي على ملعبه، وخسر أمام الفتح بهدفين دون رد، النصر برباعية نظيفة، والاتحاد بنتيجة 2\1، وتعادل ضد كل من؛ التعاون 1\1، الرائد 2\2، والهلال 3\3.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة بشكل عام في دوري روشن السعودي، ليتراجع ترتيبه، ليُلاحقه شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، حيث تفصله نقطتان فقط عن العدالة صاحب المركز قبل الأخير.

الوحدة
لاعبو الفريق – المصدر @alwehdaclub1

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