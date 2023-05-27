الوحدة يقلب الطاولة على الطائي

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة فوزًا ثمينًا على الطائي بهدفين لهدف في الجولة الـ29 من بطولة دوري روشن.
وكان اللاعب موسونا تقدم لـ الطائي بالهدف الأول في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول.
ثم تعادل اللاعب عبدالله الحافظ لفارس مكة في الدقيقة الـ34، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.
وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب عبدالعزيز نور في إحراز الهدف الثاني لفارس مكة في الدقيقة الـ78.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الوحدة 32 نقطة في المركز الـ12، بينما تجمد رصيد الطائي عند 34 نقطة في المركز الثامن.