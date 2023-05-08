الوحدة ينهي الشوط الأول متقدمًا ضد العدالة

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة العدالة ضد الوحدة ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، بتقدم فرسان مكة بهدف دون رد.
وانطلقت مباراة العدالة ضد الوحدة المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.
واستمرت المحاولات لهز الشباك، وسط تألق كبير من المدافعين، قبل أن ينجح عبدالكريم يودا في هز الشباك عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد تمريرة مميزة من فيصل فجر، لينتهي الشوط الأول بتأخر العدالة ضد الوحدة بهدف.
ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل التعادل، وتحقيق نتيجة إيجابية للتقدم في الترتيب، فيما يطمح فرسان مكة في الحفاظ على تقدمه وخطف الثلاث نقاط.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ21 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.