الوداد الرياضي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

صعد الفريق الكروي الأول بنادي الوداد الرياضي المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وذلك بعد التعادل مع نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 2-2 في إياب نصف نهائي البطولة.

صن داونز ضد الوداد الرياضي

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بينما في الشوط الثاني، تقدم فريق صن داونز بالهدف الأول عبر اللاعب ثيمبا زواني في الدقيقة الـ51، ثم تعادل أيوب العملود للفريق المغربي في الدقيقة الـ73 من ضربة رأسية.

وواصل فريق صن داونز بعد ذلك ضغطه الهجومي ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب بيتر شالوليلي في الدقيقة الـ80.

وقبل نهاية المباراة بـ 7 دقائق، نجح الفريق المغربي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب موتوبي مفالا لاعب صن داونز بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ83، ليصعد الوداد إلى النهائي مستفيدًا من قاعدة الهدف باثنين خارج الأرض، حيث كانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت السبت الماضي بالتعادل السلبي.

الوداد يواجه الأهلي

وسيواجه الفريق المغربي، النادي الأهلي المصري في النهائي للموسم الثاني على التوالي، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 4 يونيو المقبل في القاهرة بينما تقام مباراة العودة في المغرب يوم 11 يونيو.

وصعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 4/ 0 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي.

وبدأت مباراة الإياب مساء أمس بضغط هجومي من قبل المارد الأحمر، حيث نجح اللاعب المصري حسين الشحات في إحراز الهدف الوحيد في الدقيقة الـ22 بعد تمريرة متقنة من الجنوب إفريقي بيرسي تاو.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، حافظ المارد الأحمر على تفوقه ليفوز بهدف دون رد، وصعد لنهائي دوري الأبطال.

وكان الأهلي فاز على الترجي في تونس مساء الجمعة الماضية 12 مايو بثلاثية دون رد، سجل منها بيرسي تاو هدفين واللاعب محمود كهربا سجل هدفًا.