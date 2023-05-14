الوعي المجتمعي ساعد في إعداد الطالب السعودي للمسابقات العالمية

قال مدير إدارة المسابقات في مؤسسة موهبة بدر المجرذي، إن الوعي المجتمعي ساعد في إعداد الطالب منذ طفولته لتمثيل المملكة خارجيًا، والمشاركة في المسابقات العلمية العالمية.

وأضاف المجرذي خلال مداخلة هاتفية مع “برنامج اليوم” عبر “قناة الإخبارية” أنه خلال السنوات الأخيرة كان هناك إقبال كبير على المشاركة في هذه البرامج من مختلف المناطق، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب ينطلقون من خلال مسابقة “موهوب” السنوية بعدة تخصصات، حيث شارك فيها العام الماضي نحو 24 ألف طالب وطالبة.

تمثيل المملكة بالمسابقات

وأوضح المجرذي أن عدد الطلاب الـ 6 بدؤوا من 5 أو6 سنوات تلقوا خلالها على دروات تدريبية مُكثفة واختبارات عالية المستوى تحاكي طبيعة الأسئلة في المسابقات الدولية، حيث تم اختيارهم وتصفيتهم من مرحلة لأخرى.

وكشف المجرذي أن مسابقة موهوب الجديدة من المقرر أن تبدأ في يوليو المقبل، وبإمكان أولياء الأمور التقدم لتمثيل أبنائهم في مثل هذه المسابقات الدولية.

18 ميدالية لطلاب المملكة

وفي وقت سابق، حقَّق طلاب وطالبات المملكة المشاركون في معرض “آيتكس 2023م” الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا، المقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، 18 ميدالية في عدد من المجالات العلمية، منها 10 جوائز ذهبية كبرى، و8 ميداليات فضية، إلى جانب 7 جوائز خاصة من الجهات المشاركة والداعمة.

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